Watykan w kampanii oczerniania Polski

Gdy w sierpniu Białoruś rozpoczęła kryzys na granicy z Polską, wykorzystując do tego zmanipulowanych migrantów, rozsądni komentatorzy w Polsce mówili jednym głosem: granicę trzeba zamknąć, bo mamy do czynienia z formą agresji; wszelkie ustępstwa doprowadzą do pogorszenia zarówno sytuacji samych migrantów, jak i Polski oraz Europy. Niestety, głos płynący wówczas ze strony Konferencji Episkopatu Polski nie pomagał stronie racjonalnej. Wprost przeciwnie.