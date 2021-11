Putin realizuje swój najświętszy cel

Putin, patronując puszczeniu masy migrantów na Polskę, realizuje najświętszy swój cel: broni Rosji przed zagrożeniem dla jej mocarstwowości. Ponieważ, w przeciwieństwie do polityków demokratycznych, ograniczających swe myślenie do kilkuletnich kadencji, Putin patrzy perspektywicznie, dostrzega, że takie zagrożenie – i to śmiertelne – stanowi dla Rosji Polska.

Wbrew płynącym z Zachodu słowom zachęty i poparcia Polska, wraz z Litwą i Łotwą, stawiają opór hybrydowej agresji Putina i Łukaszenki właściwie osamotnione. A nawet, pośrednio, agresja ta jest przez Zachód popierana, bo przecież Unia deklarując głośno, że jest wdzięczna Polsce za obronę jej wschodniej granicy, bynajmniej nie zmniejsza skali swego wsparcia dla lewicowo-liberalnej opozycji, która pod pozorem troski o humanistyczne wartości odgrywa w tej wojnie rolę Łukaszenkowskiej piątej kolumny.