Ważny spot premiera dla opinii międzynarodowej

Morawiecki wybiera się na serię spotkań z liderami państw UE. Podczas sobotniej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiedział, że w niedzielę szef rządu odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię i spotka się z premierami tych państw.

Spot Morawieckiego

Kanał 300 Polityka opublikował spot zatytułowany „We defend Europe - message by Polish PM Morawiecki”. Materiał prezentuje m.in. sceny z forsowania granicy, prezentacja wideo z zaznaczonymi na czerwono białoruskimi żołnierzami obserwujących szturmowanie granicy, strzałkami tłumaczącymi proceder przerzutu migrantów oraz odgłosami helikopterów i zdjęciami z forsowania granicy. Morawiecki apeluje o solidarność w imieniu Polski oraz państw bałtyckich.

Presję Łukaszenki i Putina odczuwa cała Europa

– Dziś celem jest Polska, ale jutro to będą Niemcy, Belgia, Francja czy Hiszpania. Taka jest koncepcja organizacji szlaków migracyjnych. Presję Łukaszenki i Putina odczuwa już cała Europa. Każdy z nas płaci za rosnące ceny energii spowodowane drastycznym zmniejszeniem przesyłu gazu do krajów Europy. To dopiero początek. Dyktatorzy się nie zatrzymają – mówi premier.

Premier zwraca uwagę na zaangażowanie Polski w obronę wolnego świata. – Chcę Was zapewnić: Polska nie ulegnie szantażowi i zrobi wszystko, by powstrzymać zło zagrażające Europie. Polska przez wieki stała na straży naszego wspólnego domu. Gdy Europie grozili najeźdźcy, tyrani, a później totalitarne dyktatury – zawsze staliśmy w pierwszym szeregu. To była polska solidarność z innymi krajami wolnego świata na długo przed narodzinami Unii Europejskiej i NATO – podkreśla.

Polska, Litwa, Łotwa potrzebują wsparcia i solidarności

Szef rządu apeluje do społeczności międzynarodowej: – Apeluję do wszystkich mieszkańców wolnego świata: Polska, Litwa i Łotwa potrzebują dziś waszej solidarności i wsparcia. I chcę teraz podziękować wszystkim, którzy do tej pory poparli nasze działania na granicy z Białorusią. Dziękuję krajom Unii, Komisji Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa oraz USA. Tworzyliśmy sojusze, aby w chwilach próby być razem, a nie oddzielnie. By się wspierać, a nie pozwalać się podzielić – mówi Morawiecki.

