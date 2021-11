"Chcemy dać Łukaszence szansę". Spotkanie Morawieckiego z premier Estonii

Morawiecki wybrał się na serię spotkań z liderami państw UE. W niedzielę szef rządu odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię i spotka się z premierami tych państw. W pierwszej kolejności premier udał się do Tallinna, gdzie rozmawiał z premier Estonii Kaji Kallas.

Morawiecki: Chcemy dać Łukaszence szansę

Po rozmowach przywódcy obu państw spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Szef polskiego rządu powiedział, że rozważane są kroki o charakterze coraz bardziej poważnych sankcji gospodarczych, łącznie z zamknięciem granicy białorusko-polskiej, od strony polskiej. – Zgodnie z pewną regułą drabiny eskalacyjnej. Chcemy dać szanse Łukaszence cofnąć się i doprowadzić do powrotu migrantów do kraju pochodzenia i owszem, najpierw zamykamy jedno przejście w Kuźnicy – podkreślił.

"Jesteśmy gotowi na zamykanie kolejnych przejść"

Morawiecki zwrócił uwagę – Tak, nasza obrona granicy okazała się skuteczna, ale migranci jeszcze nie wrócili i jesteśmy w posiadaniu bardzo drastycznego filmu, gdzie funkcjonariusze białoruscy instruują irackich i pochodzących z Bliskiego Wschodu migrantów w jaki sposób nożem atakować polskich funkcjonariuszy. To oznacza, że scenariusze po stronie białoruskiej mogą być bardzo drastyczne, że działania służb i funkcjonariuszy białoruskich mogą prowadzić do daleko posuniętej eskalacji działań. Dlatego my po naszej stronie też jesteśmy gotowi na zastosowanie tej drabinki eskalacyjnej, czyli zamykanie kolejnych przejść, możliwości tranzytowych i handlowych po to, żeby wywrzeć gospodarczą presję na reżim Łukaszenki – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Premier Estonii: Presja na Białoruś i Rosję

– Jesteśmy wdzięczni Polsce za obronę granicy. Popieramy i wspieramy naszych sąsiadów. Pomagamy im w radzeniu sobie z tą sytuacją poprzez wsparcie dyplomatyczne i polityczne – powiedziała szefowa estońskiego rządu. Dodała, że presja państw unijnych na Białoruś i Rosję musi być kontynuowana.

Spot "We Defend Europe”"

W niedzielę kanał 300 Polityka opublikował spot z udziałem premiera zatytułowany „We defend Europe - message by Polish PM Morawiecki”. Materiał prezentuje m.in. sceny z forsowania granicy, prezentacja wideo z zaznaczonymi na czerwono białoruskimi żołnierzami obserwujących szturmowanie granicy, strzałkami tłumaczącymi proceder przerzutu migrantów oraz odgłosami helikopterów i zdjęciami z forsowania granicy. Morawiecki apeluje o solidarność w imieniu Polski oraz państw bałtyckich.

Ważny spot premiera dla opinii międzynarodowej