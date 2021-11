Policja zatrzymała busa z migrantami. Udzielono im pomocy

Funkcjonariusze policji z Małopolski zatrzymali do kontroli busa, którym kierował 37-letni Ukrainiec. Jak się okazało, w pojeździe przewoził grupę 37 obywateli Iraku, którzy do Polski dostali się nielegalnie. Mężczyźni mieli być głodni i spragnienie. Pomocy w postaci wody i ciepłego posiłku udzielili im policjanci. O zdarzeniu za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym Twitter poinformowała Podlaska Policja, która stale monitoruje sytuację na granicy polsko-białoruskiej i proceder nielegalnej imigracji z Białorusi do Polski.

Pomoc migrantom

O pomocy, zwłaszcza medycznej, zatrzymanym w Polsce migrantom mówił w poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 Stanisław Żaryn.

– Każdemu, kto zostanie zatrzymany w Polsce i wymaga pilnej pomocy medycznej, pilnej interwencji, zostanie mu ona udzielona, bez względu na to, czy przekroczył granicę legalnie czy nie. Te osoby, które potrzebowały ratunku, potrzebowały natychmiastowej interwencji lekarskiej były przewożone do szpitali. Niemal codziennie jest wzywana karetka w rejon sąsiadujący z naszą granicą. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą liczyć na jej zorganizowanie przez Straż Graniczną – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Oszukani cudzoziemcy

W procederze nielegalnej imigracji do Polski, Litwy i Łotwy, którą steruje przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka, wykorzystywani są cudzoziemcy z krajów Bliskiego Wschodu. Do Mińska i okolic zwiozły ich samolotami linie lotnicze.

Ostatnio Internet obiegło nagranie udostępnione przez litewski portal internetowy, na którym jeden z migrantów przyznaje, że został oszukany. Mężczyźnie obiecywano legalne przejście na zachód Europy po przylocie do Białorusi. Obecnie koczuje on w obozowisko rozstawionym przez białoruskie służby.

