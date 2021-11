Rektor UJ chce, by pracownicy i studenci informowali, czy przyjęli szczepionkę

Treść apelu rektor UJ przedstawił w środę, podczas posiedzenia senatu uczelni. Dokument był wcześniej konsultowany z kolegium rektorsko-dziekańskim oraz Samorządem Studentów UJ i uzyskał pełne poparcie.

"W związku z dynamicznym rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19 i troską o zdrowie pracowników, studentów i doktorantów, zwracam się do Społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia" – napisał w apelu prof. Popiel.

Jak uzasadnił, pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu takiej organizacji funkcjonowania uczelni w dalszym okresie pandemii, aby warunki pracy i kształcenia były jak najbezpieczniejsze.

UJ zapewnia o bezpiecznym przechowywaniu danych

Rektor podkreślił, że z uwagi na wrażliwy charakter tych danych, uniwersytet zabezpieczy je ze szczególną starannością i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym, w interesie całej społeczności akademickiej.

"Informacje te posłużą wyłącznie odpowiedniemu zorganizowaniu pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim" – zaznaczył prof. Popiel.

Za organizację zbierania informacji na wydziałach odpowiadają dziekani, a w innych jednostkach uczelni – dyrektorzy. W przypadku jednostek administracji ogólnouczelnianej odpowiada za to kanclerz UJ.

Upoważnione osoby zwrócą się do pracowników i studentów z prośbą o udostępnienie informacji. Ci, którzy zdecydują się poinformować uczelnię o przyjęciu szczepionki, mają kierować wiadomości na adres wskazanej poczty uniwersyteckiej.

Rektor prosi pracowników i studentów o udostępnienie informacji do 1 grudnia. Dziekani i dyrektorzy oraz kanclerz UJ muszą do 2 grudnia przekazać zebrane dane do biura rektora UJ.

"Podkreślam, że osoby, którym informacje zostaną przekazane, zobowiązane są zachować je w poufności, a Uniwersytet wykorzysta te dane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 wśród Społeczności akademickiej" – podkreślił rektor. Jego zdaniem "jedynie będąc odpowiedzialnymi i troszcząc się wzajemnie o swoje zdrowie, jesteśmy w stanie przeciwstawić się dalszemu rozwojowi pandemii".