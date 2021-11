Gdańsk współfinansuje "warsztaty z profesjonalnego darcia ryja"

Organizatorem wydarzenia jest lewicowa "Krytyka Polityczna". Warsztaty są reklamowane jako wydarzenia na Facebooku, jednak pojawiła się informacje, że lista chętnych jest już zapełniona.

"Jak profesjonalnie drzeć ryja na demonstracji? Jak robić to, by następnego dnia nie stracić głosu? Niezależnie od tego czy masz już doświadczenie czy dopiero zaczynasz – te warsztaty są dla Ciebie. Dowiesz się jak rozgrzać głos i ciało, żeby uniknąć , a dzięki pracy w grupie poczujesz moc wspólnego śpiewu i krzyku" – tak do udziału w wydarzeniu zachęcają jego organizatorzy.

"Nauczymy się tego pod okiem i uchem Ady Rusinkiewicz, która jako jedna z nielicznych w Polsce uczy wokalnych technik ekstremalnych takich jak false cord screaming i distortion. Są to najczęściej spotykane techniki w muzyce metalowej i rockowej – false cord pozwala wydobywać z siebie takie dźwięki jak growl czy scream, a distortion dodaje rockowej . Pracy nad tymi technikami uczyła się w czasie licznych warsztatów i kursów, m.in. z Maggy Luyten i Filipem Pikulskim" – wskazano.

Zapłacą mieszkańcy

Istotne, że ta zaskakująca inicjatywa jest finansowana ze środków miejskich, czym chwalą się organizatorzy: "Wydarzenie odbywa się w ramach działań Klubu Sąsiedzkiego KULTURA i jest dofinansowane ze środków Miasta Gdańska".

Jak wynika ze sprawozdania Urzędu Miasta w Gdańsku, organizacja prowadzona w Trójmieście przez "Krytykę Polityczną" otrzymała w tym roku 47,2 tys. dofinansowania z budżetu miasta – opisuje portal tvp.info.

