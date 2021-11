"Dotąd pomagaliśmy tak kobietom z państw trzeciego świata". Holandia przyjęła uchwałę ws. Polski

We wtorek późnym popołudniem Holenderska Izba Reprezentantów (Tweede Kamer) przyjęła uchwałę, która umożliwia rządowi wykorzystanie środków z Funduszu Praw Człowieka na lata 2022-2027 na sfinansowanie aborcji dla Polek oraz przedstawicielem innych krajów europejskich.

„Wolność w niektórych regionach Europy znajduje się pod silną presją represyjnego ustawodawstwa i kurczącego się społeczeństwa obywatelskiego; ma to nieproporcjonalny wpływ na społeczność LGBTI i kobiety pragnące przerwać ciążę” – czytamy w uchwale, która została przygotowana w języku polskim.

Zgoda rządu

Holenderski rząd zapowiada, że nie będzie czynił problemów w funkcjonowaniu takiego rozwiązania. Kwestią do dyskusji ma być to, czy Polski otrzymają pełne czy tylko częściowe pokrycie kosztów aborcji. Decyzja ma zapaść w ciągu 2-3 tygodni.

– Dotychczas nie wykorzystywaliśmy tych pieniędzy na pomoc Europejkom, ale trafiały one do kobiet z krajów rozwijających się i krajów trzeciego świata. Jednak ostatnie wydarzenia w Polsce i fakt, że 30-letnia kobieta zmarła, bo nie otrzymała prawa do bezpiecznej aborcji, sprawiło, że postanowiliśmy część funduszy przeznaczyć na pomoc Polkom, które będą chciały dokonać w Holandii aborcji – powiedział w rozmowie z Deutsche Welle autor uchwały Sjoerd Sjoerdsma z liberalnej partii Democraten 66 (D66).

W Holandii aborcja jest legalna i można ją wykonać do 22 tyg. ciąży (z powodów medycznych do 24 tyg.) w klinice aborcyjnej lub szpitalu do tego uprawnionym.. Dla obywatelek tego kraju jest ona bezpłatna, pozostałe kobiety muszą pokryć jej koszty z własnej kieszeni.

– To sumy rzędu 480-930 euro. Niemało, dlatego chcemy pomóc w opłaceniu zabiegów. Tak, żeby Polki wiedziały, że w Holandii są bezpieczne i nie muszą martwić się o finanse – przekazał niemieckiej stacji holenderski polityk.

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. aborcji w Polsce