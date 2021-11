"To duża odpowiedzialność". Trzaskowski wystąpi w amerykańskim Kongresie

"2.12, na zaproszenie Kongresu USA, wezmę udział w wysłuchaniu na temat stanu demokracji w Polsce i Europie Środkowej. To nie pierwszy raz, kiedy amerykańscy kongresmeni dyskutują o sytuacji w Polsce, ale pierwszy, kiedy do takiej rozmowy zostaje zaproszony prezydent Warszawy. Wiem, jak duża to odpowiedzialność, dlatego przed wysłuchaniem w Kongresie spotkam się z ekspertami, by razem wypracować stanowisko, które będzie wspólnym i obiektywnym głosem wielu środowisk w kwestii kondycji polskiej demokracji. Pierwsze spotkanie w poniedziałek z OSC/ODIHR" – poinformował prezydent Warszawy na Twitterze.

Jak opisuje portal Onet.pl, wystąpienie Trzaskowskiego będzie połączone z pytaniami o sytuację w naszej części Europy. Przed wysłuchaniem prezydent Warszawy ma zamiar odbyć szereg konsultacji z ekspertami.

– Najbliższe dni poświęcę na wypracowanie stanowiska, które będzie wspólnym głosem wielu środowisk w kwestii kondycji polskiej demokracji. Nie chcę prezentować wyłącznie własnej opinii, ale przekazać reprezentantom państwa, w którym narodziła się współczesna demokracja, możliwie pełny obraz sytuacji w naszym kraju – podkreśla włodarz stolicy.



Pakt Wolnych Miast

Onet zaznacza, że obok Rafała Trzaskowskiego wysłuchani zostaną także włodarze Budapesztu, Pragi i Bratysławy. "To nie przypadek. Wszyscy czterej są sygnatariuszami Paktu Wolnych Miast. Celem tej inicjatywy jest promowanie współpracy i wspólnych wartości demokracji, wolności, godności ludzkiej, zrównoważonego rozwoju oraz walki z populizmem, nacjonalizmem, kryzysem klimatycznym oraz nierównością i rozwarstwieniem społecznym" – czytamy.

