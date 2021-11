"Wielka Brytania solidaryzuje się z naszym krajem". W piątek wizyta premiera w Londynie

Wiodącym tematem rozmów będzie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Prowadzone przez reżim Łukaszenki działania hybrydowe spotykają się ze stanowczą reakcją światowych liderów. Wielka Brytania solidaryzuje się z naszym krajem, jako członek NATO i wieloletni przyjaciel Polski. Oprócz tematu wschodniej granicy UE, szefowie rządów poruszą także kwestie związane z cenami energii – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

W połowie listopada premier Boris Johnson, odnosząc się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej, stwierdził: – W sprawie Białorusi i Rosji okazujemy solidarność naszym przyjaciołom w Polsce. Zachęcamy wszystkich do pracy na rzecz pokoju i stabilności w całym regionie Europy.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest członkiem NATO od 1949 r., czyli od samego początku. Rząd premiera Johnsona zapewni wsparcie Polsce w imię solidarności członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i wieloletniej przyjaźni obu państw.

Czynniki destabilizujące sytuację w Europie

Od czerwca 2021 roku na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej prowadzone są działania destabilizujące, o charakterze wojny hybrydowej. Reżim Łukaszenki wykorzystuje migrantów, próbując zagrozić bezpieczeństwu Polski i Unii Europejskiej. W ostatnich tygodniach działania te przybierają na sile, także przy zaangażowaniu w prowokacje białoruskich służb.

Działania podejmowane na granicy, to jeden z kilku elementów, który ma wpływ na obecną sytuację w Europie. Równie ważna jest kwestia związana z energetyką. Duże koszty uprawnień do emisji tony CO2 i ceny gazu, dyktowane przez głównych dostawców, bezpośrednio wpływają na wysokie ceny energii, co przyczynia się do inflacji w wielu europejskich krajach.

Głosy solidarności ze świata

Wizyta w Londynie to kolejne spotkanie ze światowymi liderami, które premier Mateusz Morawiecki odbywa w ostatnim czasie. 10 listopada szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z przewodniczącym Rady Europejskiej, Charlesem Michelem. W zeszłym tygodniu premier spotkał się z dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines oraz premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Dodatkowo przeprowadził rozmowy telefoniczne z premierem Republiki Iraku oraz premierem Regionalnego Rządu Kurdystanu.

W tym tygodniu odbywały się kolejne spotkania – rozmowa z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz premierami Czech, Słowacji i Węgier. Wizyta w Zagrzebiu u premiera Republiki Chorwacji, w Paryżu u prezydenta Republiki Francuskiej, w Lublanie u premiera Republiki Słowenii i w Berlinie u kanclerz Angeli Merkel to następne odbyte spotkania, dotyczące sytuacji geopolitycznej w Europie.

"Wszystkie łączy wspólny mianownik – troska o bezpieczeństwo polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej i NATO oraz wyrazy solidarności i wsparcia. Polska może liczyć na wsparcie sojuszników i stanowczą reakcję, związaną z aktualną sytuacją na granicy" – podkreśla rzecznik rządu Piotr Mueller.

