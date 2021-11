Polska podaruje Filipinom ponad 500 tys. dawek szczepionki

– Na Filipiny wyrusza z Polski dostawa, darowizna ponad pół miliona dawek szczepionki – ogłosił Jabłoński na konferencji prasowej przed ambasadą Filipin w warszawskim Wilanowie. Samolot ze szczepionkami na Filipiny ma wylecieć w piątek wczesnym popołudniem.

Jabłoński podkreślił, że dzielimy się szczepionkami w potrzebie z zaprzyjaźnionym państwem i ważnym partnerem, z którym Polska intensyfikuje ostatnio współpracę dyplomatyczną. – Filipny są w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do szczepionek, zwracały się do nas przez różne kanały dyplomatyczne o to, czy Polska może takiego wsparcia udzielić i Polska na tę prośbę odpowiada – powiedział Jabłoński.

Pomoc dla Filipin

Podkreślił, że przekazanie szczepionek to wyraz międzynarodowej solidarności Polski w obliczu walki z pandemią koronawirusa. Wiceszef MSZ zwracał też uwagę, że Polska i Filipiny, mimo olbrzymiej odległości geograficznej, są sobie bardzo bliskie i oba kraje łączą podobne wartości oparte m.in. o wiarę chrześcijańską.

Ambasador Republiki Filipin Leah Basinang Ruiz powiedziała, że podarowanie szczepionek to historyczny moment w relacjach między Polską i Filipinami, ponieważ stanowi wyraz solidarności, przyjaźni i współpracy między oboma krajami.

Mówiła, że celem Filipin jest zaszczepienie przynajmniej 70 proc. obywateli do końca tego roku i szczepionki z Polski przybliżają jej kraj do realizacji tego założenia.

Jabłoński podkreślał też, że Polska jest gotowa przekazywać szczepionki kolejnym krajom. Zapewnił, że mamy obecnie bardzo duże zapasy szczepionek i na pewno nie zabraknie również dla naszych obywateli.

