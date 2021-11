Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS i Konfederacja blisko większości

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?" – takie pytanie postawiono respondentom. Oto wyniki:

Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczoną Prawicę deklaruje 35,3 proc. uczestników badania. Oznacza to spadek o 2,3 pkt proc. w porównaniu do ostatniej fali naszych badań. Jeśli spojrzymy zaś na mandaty, to w takim układzie PiS ma 194 mandaty. Oznacza to, że traci aż 41 miejsc w Sejmie w porównaniu do liczby mandatów uzyskanej w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Na drugim stopniu podium uplasowała się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 23,8 proc. respondentów (-0,8 pkt proc.). Taki wynik oznacza 115 mandatów i stratę 19 miejsc w Sejmie.

Dalej jest Ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Poparcie dla tej formacji deklaruje 15,8 proc. badanych (+ 3 pkt proc.). Ten wynik daje Hołowni 71 miejsc w Sejmie.

Konfederacja zyskuje, Lewica traci

Kolejna w sondażu jest Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 8,6 proc. poparcia (+0,4 pkt proc.). W takim układzie Konfederacja zyskuje 23 mandaty w porównaniu do wyborów w 2019 roku i w sumie ma 34 mandaty. Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) uzyskuje 7,7 proc. głosów (-1,4 pkt proc.), co przekłada się na 24 miejsca w Sejmie. To aż o 25 mandatów mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Ostatnie miejsce należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej. Chęć zagłosowania na formację Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaruje 7,1 proc. respondentów (oznacza to 21 mandatów), czyli o 1,4 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu Estymatora dla DoRzeczy.pl. To oznacza jednak 9 mandatów mniej niż w 2019 roku.

1,7 proc. badanych wskazało odpowiedź "inni" (-0,3 pkt proc.).

Jaka frekwencja?

Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 listopada 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc. Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl