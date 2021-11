Awantura w TVP. Joński wyszedł ze studia. "Pan jest funkcjonariuszem PiS"

Cała awantura zrodziła się z dyskusji o tarczę antyinflacyjną zaproponowaną w zeszły czwartek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Dariusz Joński przekonywał, że rosnące ceny w Polsce "to wina rządów PiS". Doszło do sprzeczki między nim a Joanna Lichocką i Mariuszem Kłeczkiem.

Poseł KO zgłaszał prowadzącemu program pretensje, że nie pozwala mu dokończyć zdania.

– Pan mówił dużo dłużej niż poseł Lichocka. Po co pan przychodzi do tego programu? Po co pan zaproszenie przyjmuje? – zwrócił się Kłeczek do Jońskiego.

– Pan nie jest dziennikarzem, pan jest funkcjonariuszem PiS – mówił w tym samym momencie Joński. – Pan nie chce usłyszeć, co ja chcę powiedzieć, pan zagłusza specjalnie to, co mówi Koalicja Obywatelska – dodał.

– Dałem się panu wypowiedzieć, a pan Joński przyszedł do tego programu ze swoją partyjną propagandą i ze swoim partyjnym, populistycznym przekazem – odpowiedział Kłeczek i zaczął wyliczać, jakie były podstawowe wskaźniki ekonomiczne za czasów rządów koalicji PO-PSL. – Stawka godzinowa - 5 zł, płaca minimalna - 1600 zł, bezrobocie w 2013 roku - 13 proc., w 2014 - 11 proc. Wie pan, że w przyszłym roku płaca minimalna będzie dwukrotnie wyższa niż pod koniec waszych rządów? – pytał prowadzący dodając, że Joński "nie ma o ekonomii zielonego pojęcia".

Joński opuszcza studio

Po kilkunastu sekundach zamieszania Dariusz Joński postanowił opuścić studio stwierdzając, że dziennikarz TVP nie chce wysłuchać tego, co ma opozycja do powiedzenia.

– Pan poseł przyszedł odstawić medialną szopkę, po czym opuszcza studio. Panie pośle, ja bym chciał, żeby pan został, bo chciałbym wiedzieć, co zrobi Donald Tusk by wstrzymać między innymi handel emisjami CO2 – mówił do odchodzącego od stołu posła Miłosz Kłeczek.

"Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka" – zadeklarował Joński na Twitterze.

