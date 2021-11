Niezaszczepieni otrzymają SMS-a od resortu zdrowia

Wiadomość tekstowa, jaką otrzymają osoby niezaszczepione na swoje telefony komórkowe brzmi: "UWAGA: Zapisz się już dziś na szczepienie przeciw COVID. W swoim IKP znajdziesz e-skierowanie. Na osoby zaszczepione nie jest nakładana kwarantanna".

SMS-a tej treści otrzyma 900 tys. właścicieli Internetowego Konta Pacjenta, którzy nie zaszczepili się przeciw COVID-19. Resort zdrowia przekazała, że wysyłka wiadomości rozpoczęła się o godzinie 10.00. SMS-y zostaną rozesłane w ciągu kilku godzin.

– Przymierzamy się również do wysyłki wiadomości tekstowych zachęcających do szczepień do osób kończących kwarantannę – poinformował minister Adam Niedzielski.

Nowe dane epidemiczne

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 13 115 osób. Zmarło 18 chorych – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Według danych resortu zdrowia, nowe przypadki zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (2749), śląskiego (1458), małopolskiego (1136), dolnośląskiego (1074), wielkopolskiego (972), pomorskiego (869), zachodniopomorskiego (851), kujawsko-pomorskiego (762),łódzkiego (691), opolskiego (517), podkarpackiego (418), lubuskiego (395), lubelskiego (383), warmińsko-mazurskiego (328), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182).

Resort przekazał, że 137 informacji o zakażeniach nie zawiera adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Ministerstwo poinformowało też, że na COVID-19 zmarło 5 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 13 chorych.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 mln 520 tys. 961 przypadków. Zmarło 83 tys. 55 osób z COVID-19.

Tydzień temu, 22 listopada zanotowano 12 334 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a zmarło 8 osób z COVID-19, przy ponad 48,5 tys. wykonanych testów.

