Lewandowski z nagrodą dla najlepszego napastnika 2021

Tegoroczna gala rozdania najbardziej prestiżowej nagrody w świecie piłkarskim nie obyła się bez niespodzianek. Redakcja francuskiego pisma zaskoczyła obserwatorów postanawiając przyznać w tym roku dwie nowe nagrody. Chodzi o wyróżnienie dla najlepszego napastnika oraz najlepszej drużyny minionego roku.

Lewandowski z nagrodą

Nagrodę dla najlepszego strzelca otrzymał polski napastnik. Robert Lewandowski nie krył zadowolenia po ogłoszeniu werdyktu.

– Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny, że tu jestem, po trudnym okresie pandemii. Zawsze jestem gotowy, by strzelać gole i że dzięki temu wygramy mecz. Wszystko, co robię, gdy zdobywam bramki, to wymaga oddania szacunku mojemu trenerowi i zespołowi – powiedział Polak odbierając nagrodę.

– Dziękuję mojej mamie, siostrze, żonie, bo wiem, że to wsparcie znaczy dla mnie bardzo wiele. Dzięki tej miłości jestem stale coraz lepszy — dodał Polak. Kapitan reprezentacji Polski podziękował także kibicom za wsparcie, które określił jako "niezwykłe".

Lewandowski jest w tym roku jednym z głównych faworytów, obok Argentyńczyka Leo Messiego, do zdobycia głównej nagrody "France Football", czyli Złotej Piłki. Plebiscyt na najlepszego piłkarza świata jest organizowany od 1956 roku.

Pierwszą nagrodę zdobył Stanley Matthews. Z kolei rekordzistą jest wspomniany już Messi. Argentyńczyk zdobył Złotą Piłkę 6 razy. Pięciokrotnie triumfował do tej pory inny wybitny zawodnik – Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Jak dotąd żaden polski zawodnik nie zdobył głównej nagrody francuskiego magazynu.

