Piotr Semka z Nagrodą Mediów Publicznych

Prezes Radia Rzeszów Przemysław Tejkowski wspominał w laudacji 29 listopada 1980 roku, kiedy to "w pewnym liceum ukonstytuował się parlament uczniowski". – Dziś, 29 listopada, mija 41 lat od kiedy nasz laureat wkroczył na drogę dziennikarstwa. Droga to niełatwa ani wtedy ani dzisiaj, bo niełatwo być dziennikarzem w świecie odwróconych pojęć (...) Niełatwo być dziennikarzem w świecie, gdzie ład medialny został już ustalony i ogłoszono już, która prasa, które media są jedynie słuszne, i że ci, którzy wyznają te prasę i wchłaniają jej treści i wartości to elita w odróżnieniu od ciemnogrodu, który nie wyznaje tych wartości – mówił.

Piotr Semka jako licealista działał w grupach samokształceniowych Ruchu Młodej Polski. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował protesty w szkole. W listopadzie 1982 r. wspólnie z Piotrem Połońskim, Jackiem i Jarosławem Kurskimi założył podziemne pismo młodzieży III LO "BIT Biuletyn Informacyjny Topolówka". Od 1985 r. był publicystą podziemnego pisma "Solidarność" Regionu Gdańsk. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studenckim studiując historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1989 r. Piotr Semka był współpracownikiem "Tygodnika Gdańskiego" a w latach 1991-92 dziennikarzem TVP. Jako dziennikarz współpracował m.in. z "Tygodnikiem Solidarność", "Wprost", "Gazetą Polską", "Życiem", "Dziennikiem", "Przewodnikiem Katolickim", "Uważam Rze" i "W sieci". Wspólnie z Jackiem Kurskim napisał książkę pt. "Lewy Czerwcowy" o kulisach odwołania rządu Jana Olszewskiego.

Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z 9 maja 2019 r. Piotr Semka został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Natomiast 15 października 2021 r. otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Nagrodę im. Tomasza Merty "Między literaturą a historią".

Wyboru laureata w kategorii "Idea" dokonało Audytorium 17 - złożona z 17 osób kapituła rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

