Nowe miejsce na mapie Warszawy. Centrum Myśli Narodowej już otwarte

Centrum to inicjatywa fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, podmiotu znanego z wielu inicjatyw i projektów adresowanych głównie do osób młodych. Akademia Patriotyzmu, Akademia Samorządu, Ogólnopolski Kongres Młodych „Nowoczesny Patriotyzm” czy Historia po godzinach – to jedynie kilka z projektów, które realizowane były w ostatnich miesiącach. Fundacja, która swoją działalność rozpoczynała w Krakowie, coraz mocniej akcentuje swoją obecność w stolicy. Między innymi temu ma służyć powstanie wspomnianego Centrum.

– Powstanie Centrum Myśli Patriotycznej możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Właśnie w duchu spuścizny i społeczno-politycznego testamentu tych wybitnych Polaków chcemy prowadzić działalność naszej inicjatywy. Jak dodaje: Centrum ma być miejscem nie tylko codziennej pracy przy podejmowanych i realizowanych przez naszą fundację projektach ale także będzie otwarte na nowe pomysły i inicjatywy, z którymi do fundacji będą przychodzić osoby spoza jej dotychczasowego środowiska – tłumaczy dr Krzysztof Tenerowicz, prezes Centrum im. Władysława Grabskiego.

Jak podkreślają władze fundacji, poza realizowanymi, a wymienionymi wcześniej inicjatywami Centrum im. Władysława Grabskiego przygotowuje kolejne projekty i inicjatywy. W planach na 2022 rok są m.in. cykle „Spotkania z ekonomią” czy też „Spotkania z historia”. W zamyśle pomysłodawców Centrum ma być także miejscem mniej oficjalnych, również towarzyskich i ideowych spotkań i dysput, z historią, polityką i ekonomią w tle.