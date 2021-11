Koronawirus. MZ: Pond 500 zgonów

"Mamy 19 074 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirus z województw: mazowieckiego (3185), śląskiego (1885), wielkopolskiego (1707), małopolskiego (1526), dolnośląskiego (1458), kujawsko-pomorskiego (1138), lubelskiego (1111), łódzkiego (1101), pomorskiego (1077), zachodniopomorskiego (1077), warmińsko-mazurskiego (908), podkarpackiego (833), świętokrzyskiego (604), podlaskiego (476), opolskiego (399), lubuskiego (398). 191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 150 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 376 osób. Resort podaje: liczba zakażonych koronawirusem 3 540 061/ 83 583 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.

Szef MZ: Omikron to gamechanger

Minister Adam Niedzielski pytany na antenie TVN24, jak nowy wariant może wpłynąć na rozwój epidemii, stwierdził, że "na pewno omikron jest tak zwanym gamechangerem".

– Czyli te wszystkie prognozy, które mówiły, że z jednej strony apogeum pojawi się najpóźniej do połowy grudnia, że będzie miało poziom – w zależności od scenariusza – od 25 do 40 tys. zakażeń, to oczywiście się kompletnie zmienia i trzeba dokonać rewizji – powiedział minister. Dlatego zaistniała konieczność wprowadzenia "alertowych obostrzeń".