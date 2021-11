Czuchnowski przygotował raport ws. nietrafionych inwestycji Agory

Serwis "Press" informuje, że w raporcie opisane są nieudane inwestycje spółki Agora na łączną kwotę kilkuset milionów złotych, w tym m.in. nietrafiony zakup spółek. Wnioskiem płynącym z dokumentu jest teza, że za każdym razem za błędy inwestycyjne musiała płacić redakcja "Gazety Wyborczej" zwolnieniami i redukcjami.

– Potwierdzam, że napisałem raport o ekonomicznym kontekście konfliktu pomiędzy redakcją "Gazety Wyborczej" a Agorą. Zrobiłem to na własną rękę. Raport został napisany w oparciu o opinie konsultantów gospodarczych, którzy pomagają nam przy tekstach śledczych, i przekazałem go zespołowi, bo uważam, że wszyscy powinni poznać te ustalenia. Nie chcę mówić o szczegółach, bo są to wewnętrzne sprawy – mówi dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski. Dodaje, że raport został przez redakcję i kierownictwo bardzo dobrze przyjęty.

Ostatnia odsłona sporu "GW" z Agorą ma związek ze zwolnieniem dyrektora wydawniczego "Wyborczej" Jerzego Wójcika. Ta decyzja zarządu spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem kierownictwa gazety.

Reakcja Agory

"Press" podaje, że do raportu odniósł się już zarząd Agory. Nie jest zaskoczeniem, że stanowisko spółki jest mocno krytyczne.

"Opinie, teorie i projekcje formułowane przez Pana Wojciecha Czuchnowskiego względem byłych i obecnych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz doradców spółki Agora S.A. nie mają odzwierciedlenia w faktach ani też podstaw prawnych. Spółka podejmie niezbędne kroki mające na celu ochronę renomy Agory i jej organów statutowych" – napisano w oświadczeniu.

Nowy związek zawodowy w Agorze

W ubiegłym tygodniu do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został trzeci związek zawodowy Agory – Komitet Obrony "Gazety Wyborczej", który zawiązał się jeszcze w czerwcu, przy okazji pierwszej odsłony konfliktu na linii "Gazeta Wyborcza" – zarząd Agory.

W komitecie założycielskim związku znaleźli się m.in. redaktor naczelna „Wysokich Obcasów” i „Wysokich Obcasów Extra” Aleksandra Klich, zastępczyni wydawcy „Gazety Wyborczej” Joanna Mosiej-Sitek, dziennikarz „GW” Wojciech Czuchnowski i dyrektor sprzedaży i rozwoju cyfrowego Joanna Kwas.

