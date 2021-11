Winnicki: Nigdy więcej segregacji sanitarnej. Nigdy więcej lockdownu

We wtorek rozpoczęło się 43 posiedzenie Sejmu. Na agendzie m.in ustawa o ochronie granicy państwowej. Posłowie odrzucili poprawki Senatu do projektu. Na początku obrad pojawił się także temat epidemii koronawirusa. Doszło do spięcia Borysa Budki z Ryszardem Terleckim. Z kolei posłowie Grzegorz Braun i Jakub Kulesza zostali wykluczeni z obrad za brak masek na twarzach. Do usunięcia posłów z tego powodu dochodziło wcześniej już kilka razy.

Jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki przypomniał z mównicy sejmowej słowa Adama Niedzielskiego z czwartkowego wywiadu dla RMF FM, kiedy to minister zdrowia tłumaczył Robertowi Mazurkowi, dlaczego covidowe obostrzenia nie są dobrym narzędziem w walce z epidemią koronawirusa. Minister powiedział m.in.: „na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczania wzrostu epidemii”.

Winnicki: Który Niedzielski jest prawdziwy?

– Brawa dla pana ministra. To było 25 listopada. Następnie 29 listopada, 4 dni później, pan minister wyszedł na konferencję prasową i powiedział o nowych obostrzeniach – przypomniał Winnicki.

– Pytamy się, który minister Niedzielski jest prawdziwy, bo chcielibyśmy wiedzieć, kogo postawić przed sądem. Czy tego, który mówi w czwartek, że obostrzenia nie działają, czy tego, który w poniedziałek te obostrzenia wprowadza. To jest absurd – mówił poseł.

– Widzimy po półtora roku, że polityka lockdownów nie działa, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Nie ogranicza wzrostu transmisji, nie sprawia, że system ochrony zdrowia działa skuteczniej, tylko działa gorzej.

– Trzeba to jasno powiedzieć: nigdy więcej segregacji sanitarnej. Nigdy więcej lockdownu. Powiedzcie to wreszcie – zwrócił się do polityków z obozu rządzącego.

Nowe restrykcje

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentował "alertowy pakiet obostrzeń".

W ramach pakietu wprowadzono zakaz lotów do siedmiu państw afrykańskich, w tym do RPA. Osoby, które będą wracały z tych krajów, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni.

– Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny będzie wprowadzona od 8. dnia po teście PCR – poinformował szef MZ Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

„Pakiet alertowy” zawiera też obostrzenia krajowe. W ramach pakietu alertowego wszystkie obiekty, które miały limit zapełnienia 75 proc., będą miały ten limit zmniejszony do 50 proc. m. in. – kina, teatry, gastronomia, hotele, opery, kościoły. Nie dotyczy to osób zaszczepionych na Covid-19. W zgromadzeniach i uroczystościach może uczestniczyć max. 100 osób. Limit uczestników w wydarzeniach sportowych (poza obiektami) to 250 osób.

Obostrzenia mają obowiązywać do 1 do 17 grudnia.

