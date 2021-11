Andrzej Rozpłochowski walczy o życie. "Jego stan jest bardzo poważny"

Przewodniczący strajku z 1980 roku w Hucie Katowice miał trafić do szpitala MSW w Katowicach przy ul. Głowackiego w zeszły wtorek. Lekarze określają jego stan jako "bardzo poważny".

– Andrzej w niedzielę wrócił z sanatorium, źle się czuł, miał problemy z oddychaniem – przekazał "Dziennikowi Zachodniemu" przyjaciel Rozpłochowskiego Przemysław Miśkiewicz.

– Początkowo lekarze określali jego stan jako stabilny. Jego stan znacznie się pogorszył. Andrzej jest pod aparaturą, płuca w ok. 80 proc. nie działają – dodał podkreślając, że chory "zbagatelizował nieco możliwość zachorowania na koronawirusa" i nie zdecydował się przyjąć szczepionki przeciw COVID-19.

Rokowania Andrzeja Rozpłochowskiego nie są najlepsze. Lekarze podkreślają, że "wszystko może się zdarzyć". Rodzina byłego działacza opozycji w czasach PRL nie udziela komentarzy w sprawie stanu zdrowia 71-latka i prosi o modlitwę w jego intencji.

Andrzej Rozpłochowski – kim jest?

Andrzej Rozpołowoski jest określany mianem "legendy Solidarności". To on w sierpniu 1980 roku przewodził strajkowi w Hucie Katowice oraz stawiając władzy twarde warunki doprowadził do tego, że rozmowy robotników nie były prowadzone z przedstawicielami PZPR, a władzami PRL.

Rozpłochowski był internowany w stanie wojennym, następnie więziony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Od 1984 do 2010 roku przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski napisał książki, w których krytykował innych działaczy Solidarności, między innymi Kazimierza Świtonia i Lecha Wałęsę.

