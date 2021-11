Ustawa o ochronie granicy podpisana. Kamiński: Jeszcze dziś wydam rozporządzenie

We wtorek Sejm odrzucił wszystkie senacki poprawki do ustawy o ochronie granicy. Dokument został przedłożony prezydentowi, który jeszcze tego samego dnia go podpisał. Tym samym przepisy ustawy weszły w życie.

Decyzja Kamińskiego

Szef MSWiA zdecydował, że jeszcze dzisiaj wyda odpowiednie rozporządzenie wyłączające możliwość przebywania na obszarze przygranicznym.

"Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Jeszcze dziś wydam rozporządzenie związane z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej" – napisał Mariusz Kamiński na Twitterze.

twitter

Zakazem będą objęte tereny, które leżą przy linii granicy zewnętrznej z Białorusią, Ukrainą oraz Rosją. W praktyce będzie to oznaczało, że na tereny objęte rozporządzeniem nie będzie mógł wkroczyć nikt oprócz wyszególnionych grup m.in. mieszkańców tych terenów, osób prowadzących tam działalność gospodarczą, załatwiających sprawy urzędowe lub biorących udział w kulcie religijnym.

Minister spraw wewnętrznych i administracji wyda rozporządzenie po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Kryzys na granicy

We.wtorek polska Straż Graniczna poinformowała o kolejnych próbach siłowego forsowania granicy polsko-białoruskiej. W procederze uczestniczyło 134 nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce nieopodal miejscowości Mielnik i Szudziałowo w województwie podlaskim.

W poniedziałek doszło do spotkania premiera Morawieckiego z opozycją. Szef rządu rozmawiał z przedstawicielami wszystkich formacji politycznych polskiego Sejmu. Tematem była "trudna sytuacja geopolityczna" związana z konfliktem hybrydowym na granicy polsko-białoruskiej oraz doniesienia amerykańskiego i ukraińskiego wywiadu o planowanej na początku przyszłego roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj też:

Wąsik: Wygraliśmy bitwę z MińskiemCzytaj też:

"Nie jesteście chrześcijanami". Rosyjski polityk prowokuje polskich żołnierzy na granicy