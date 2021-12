"Dziękuję za słowa otuchy". Kempa zakażona koronawirusem

"I mnie przychodzi zmierzyć się z Covid19. Otrzymałam pozytywny wynik testu. Dziękuję za wszelkie słowa otuchy" – napisała europoseł PiS Beata Kempa na Twitterze. Pod wpisem Kempy pojawiło się wiele życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

"Jesteśmy w apogeum czwartej fali". Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 29 064 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Wykryte przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (4 806), śląskiego (4 147), wielkopolskiego (2 880), małopolskiego (2 570), dolnośląskiego (2 159), pomorskiego (1 699), łódzkiego (1 682), zachodniopomorskiego (1 491), kujawsko-pomorskiego (1 361), lubelskiego (1 264), warmińsko-mazurskiego (1 095), podkarpackiego (1 080), opolskiego (694), podlaskiego (672), lubuskiego (656) oraz świętokrzyskiego (632). 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez Inspekcję Sanitarną.

Przypadki śmiertelne

Minionej doby z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 161 osób, a także kolejnych 409 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem w całym kraju od początku pandemii wynosi 3 569 137. 84 153 – to przypadki śmiertelne. Ogólna liczba przypadków i zgonów od początku może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń albo zgonów. Dane ministerstwa dostępne są na oficjalnej stronie rządowej.

Ponadto, obecnie w Polsce zajętych jest 21 332 na 27 694 tzw. łóżek covidowych oraz 1 870 z 2 523 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w placówkach medycznych.

Apogeum czwartej fali

Do najnowszych danych dot. pandemii koronawirusa w Polsce odniósł się na konferencji prasowej rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

– Jesteśmy w apogeum czwartej fali. Ten mały wzrost świadczy, że znajdujemy się na jej szczycie. Widzimy, że ten dzisiejszy wzrost wynosi niecałe 2,5 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Jeżeli popatrzymy na dynamikę tydzień do tygodnia, to widzimy że ona zdecydowanie spada i obecnie jest na poziomie 8 proc. – powiedział Wojciech Andrusiewicz.