Wulgaryzmy i krzyż na drzwiach. Atak na biuro posła PiS

Nieznani sprawy zdewastowali drzwi wejściowe do budynku przy ul. Poczdamskiej w Głogowie w województwie dolnośląskim, w którym znajduje się biuro poselskie Wojciecha Zubowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Wulgarny napis

Sprawcy namalowali czerwoną farbą obraźliwy napis (J**** PiS) oraz krzyż. Co więcej, jak w rozmowie z portalem myglogow.pl przekazała Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Głogowa Anna Keep, do zamka wpuszczono klej, który uniemożliwił wejście do budynku nie tylko członkom biura poselskiego, ale także pracownikom innych firm znajdujących się w budynku.

– Dopiero, gdy wymieniliśmy wkładkę zamka można było wejść – dodała Keep.

Z kolei sam Zubowski nie chciał komentować całego zajścia.

– Widziałem to. Nie sądzę, aby było co komentować – miał powiedzieć polityk portalowi myglogow.pl.

Co dalej ze sprawą?

Sprawa nie została jeszcze zgłoszona na policję, choć jak twierdzi myglogow.pl, wkrótce ma się to stać.

- Sprawa nie została zgłoszona policji, ale na podstawie informacji dostępnej w internecie na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowa-śledcza, która obecnie zajmuje się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, w tym zebraniem dowodów i wszelkich śladów - powiedział Interii st. asp. Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Na razie nie wiadomo, czy sprawcy dewastacji będą ścigani z urzędu, czy też dochodzenie rozpocznie się na podstawie skargi. W tej chwili funkcjonariusze czekają na zgłoszenie incydentu przez posła lub pracowników jego biura.

