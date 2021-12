Omikron w Europie, nowe obostrzenia, opozycja przegrywa w Sejmie. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia:

Omikron w Europie



Nowy wariant koronawirusa został wykryty w kolejnych państwach Europy. Omikron pojawił się już m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, CZechach, Niemczech, Francji, Włoszech, Norwegii, Hiszpanii czy Szwecji. Do tej pory Omikronu nie wykryto w Polsce. Reakcja na pojawienie się nowego wariantu były często histeryczne, na co zwróciło uwagę również WHO.



Nowe obostrzenia

W środę weszły w życie nowe obostrzenia sanitarne, przepisy tzw. pakietu alertowego w związku z wariantem Omikron koronawirusa SARS-CoV-2, zapowiedziane w poniedziałek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Komisja Europejska przeciwko Bożemu Narodzeniu

Z ujawnionych dokumentów wynika, że Komisja Europejska jest przeciwna świętom Bożego Narodzenia, a nawet imionom, które kojarzą się z chrześcijaństwem. Ostatecznie, gdy o szokujacych dokumentach dowiedziała się opinia publiczna eurokraci wycofali się z tych porpozycji.

Odrzucenie projektu dot. zmiany prawa aborcyjnego

Sejm w czwartek głosował nad projektem opracowanym przez fundację "Pro – Prawo do Życia" nazwanym "Stop aborcji 2021". Propozycja zakładała wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego definicji dziecka poczętego. "Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149" – miała brzmieć definicja.

Za aborcję przewidziana byłaby kara od pięciu do 25 lat więzienia, a w ostateczności nawet dożywocie. Projekt ostatecznie został odrzucony.

Opozycja przegrywa w Sejmie

W środę w Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszy czytaniu projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Za było 204 posłów, natomiast przeciw – 205. 24 wstrzymało się od głosu. Opozycji zabrakło jednego głosu.

Projekt Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii dotyczy powołania nowej instytucji publicznej zajmującej się kompleksowymi studiami nad procesami zachodzącymi w sferze demografii w jej społeczno-kulturowym kontekście.

