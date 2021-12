Zmęczona jak celebrytka

– Notorycznie zapominam wyjąć prania – narzeka, zalegając przed pralką, którą właśnie reklamuje. Przypomnijmy, że Włodarczyk pomieszkuje obecnie w hiszpańskiej Marbelli, gdzie uciekła przed polską jesienią i zimą. – Nie jestem perfekcyjną panią domu. Ciężko jest wszystko ogarnąć w dzisiejszych czasach, szczególnie gdy się ma małe dziecko, nie ma się niani ani pomocy domowej. Staram się „normalnie funkcjonować”, staję czasami na głowie, by ogarnąć wszystko, co trzeba – żali się celebrytka. I trudno się dziwić. Zapozować do sponsorowanego materiału z pralką tak, by wyglądać na zmęczoną, może zmęczyć każdego!