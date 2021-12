Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany na prezesa PSL

Partia o wyborze poinformowała za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Twitter. Na stanowisko prezesa PSL kandydowało dwóch polityków. Kosiniak-Kamysz wygrał zdecydowaną różnicą głosów. Jego nazwisko zaznaczyło na kartach do głosowania aż 742 delegatów, podczas gdy Stefana Krajewskiego wybrało tylko 87 osób.

twitter

Nowy – stary prezes

Na sobotę zaplanowano Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głównym celem wydarzenia było wyłonienie nowych władz w partii – prezesa formacji, ale również członków i przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Za współpracę, jako dotychczasowy szef Rady, podziękował w swoim wystąpieniu europoseł z ramienia ludowców Jarosław Kalinowski. – Z największą pokorą i najlepiej jak potrafiłem pełniłem tę funkcję. Dziękuję za wsparcie i tysiące spotkań – powiedział. Ponadto, sobotniemu spotkaniu towarzyszyły debaty i dyskusje panelowe.

Najważniejszym punktem programu był zdecydowanie wybór prezesa. Tu obyło się bez niespodzianki. Tak jak przewidywano, zwyciężył dotychczasowy lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od 2015 roku. Na stanowisku zastąpił Janusza Piechocińskiego po nieudanych wyborach parlamentarnych. W 2020 roku Kosiniak-Kamysz kandydował z wyboru partii i stworzonej przez nią Koalicji Polskiej na prezydenta RP. – Wierzę w wielkie Stronnictwo. Wierzę, że wspólnie zbudujemy bezpieczny dom, jakim jest Polska. Jeden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, ale z Wami to się uda – mówił nowy – stary prezes jeszcze przed głosowaniem.

"Zwyciężymy wybory"

– To trzeci raz, kiedy zostają powierzone mi stery PSL. Tak było w 2015, 2016 roku i teraz. Po sześciu latach, to wielki wyraz szacunku i zaufania, ale też wyzwanie do pracy. Zwyciężymy wybory, będziemy tworzyć rząd. Wspólnie z Wami to się uda – oznajmił już po wyborze Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dziękuję Stefanowi Krajewskiemu. Podjął wyzwanie, przygotował się do niego, wziął je na poważnie. Przedstawił spójny Plan dla polskiej wsi. Będziemy go realizować – dodał.

Rywal Kosiniaka-Kamysza Stefan Krajewski to poseł na Sejm RP klubu Koalicji Polskiej oraz szef struktur podlaskich PSL.

Czytaj też:

PiS na czele stawki, fatalny wynik PSLCzytaj też:

Waldemar Pawlak wróci do gry? Były premier ma pomysł, jak zwiększyć swoje wpływy w PSL