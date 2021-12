Medialne odstraszanie

W związku z sytuacją na granicy z Białorusią w mediach kurdyjskich pojawiły się negatywne komentarze dotyczące Polski. Długofalowo będą one miały jednak wyłącznie efekt odstraszający w odniesieniu do kolejnych prób nielegalnej migracji tą trasą. Nie prowadzą one natomiast do rozpowszechniania się jakichś nastrojów antypolskich w tym regionie.

Od samego początku kryzysu spowodowanego przez Łukaszenkę w Polsce pojawiały się kuriozalne wypowiedzi świadczące o totalnym niezrozumieniu nastrojów w Iraku, a także różnych zależności w świecie kurdyjskim. Niektórzy celebryci świata mediów i polityki twierdzili na przykład, że ludzie uciekają z Iraku, bo Polska ten kraj zdestabilizowała, biorąc udział w obaleniu Saddama Husajna w 2003 r. Tymczasem wiedzą podstawową w tym kontekście jest to, że największy exodus Kurdów z Iraku miał miejsce właśnie za Saddama, gdyż dopuszczał się on takich akcji jak ludobójcze gazowanie czy zrównywanie całych wiosek z ziemią w ramach operacji „Al-Anfal”. Innym absurdalnym przejawem ignorancji jest też histeryzowanie, że zdecydowane działania Straży Granicznej zepsują wizerunek Polski na Bliskim Wschodzie i rozniecą tam nastroje antypolskie.