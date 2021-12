Mejza. Mina polityczna

Premier zapytany o tę sprawę 30 listopada br. odpowiedział, że prosi o cierpliwość do czasu, gdy „informacje zostaną przeanalizowane przez stosowne służby”. Dlaczego nie stało się to przed powołaniem Mejzy na stanowisko sekretarza stanu? A jeśli takie badanie miało miejsce, to kto podjął makiaweliczną grę tak szemraną postacią? Jedyną osobą, która wprost broni Łukasza Mejzy, jest jego przełożony, minister sportu Kamil Bortniczuk. Powtarza on tezę swojego podwładnego, że działania dziennikarzy mają charakter politycznego ataku. Miałoby chodzić oczywiście o przyłączenie się Mejzy do obozu Zjednoczonej Prawicy. Jednak po lekturze materiałów, które ukazały się na portalu wp.pl, trudno te słowa traktować inaczej niż zasłonę dymną.