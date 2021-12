System diabła

W 1942 r. C.S Lewis opublikował słynne „Listy starego diabła do młodego”, w których pokazał, jak może działać przebiegły Krętacz. Kilkadziesiąt lat później w podobny sposób – za pośrednictwem listów – sportretował szatana André Frossard. Bohater „Systemu diabła” jest równie przewrotny, ale bardziej nowoczesny, nie pisze listów, ale prowadzi bloga. Dysponuje globalną wizją, którą bezwzględnie wprowadza w życie. Jest prawdziwym biesem na miarę XXI w. Poniżej fragment powieści.

***

Książę, wiem, że lubisz od czasu do czasu oprócz surowych raportów i naszych komentarzy otrzymywać coś w rodzaju żywego świadectwa, napisanego najlepiej przez któregoś z nich. Dodaję jeden list do gazety, dotyczący sprawy, której poświęciłem tyle uwagi. Nie muszę dopowiadać, że nigdy się on w niej nie ukazał.