Piłka z tombaku

Raz to się może zdarzyć. Raz można było ograć Roberta Lewandowskiego w najsłynniejszym piłkarskim plebiscycie i po prostu nie przyznać Złotej Piłki – bo, wiadomo, pandemia, dziwny 2020 r. Ale zrobić coś takiego po raz drugi, to już jawny afront. To właśnie zaserwowano „Lewemu”. W tym roku najwyższe piłkarskie wyróżnienie po raz siódmy przyznano Lionelowi Messiemu.