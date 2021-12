Test "Do Rzeczy": Oczyszczacz powietrza Hama Smart

Nasz kraj wciąż należy niestety do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Smog unoszący się nad ulicami miast i miasteczek to niejedyny wróg. Również w mieszkaniu lub w domu trzeba uważać, aby nie zatruwać się szkodliwymi substancjami. Na szczęście oczyszczacze powietrza potaniały już na tyle, że niemal w każdym domu może znaleźć się urządzenie, które usuwa nie tylko szkodliwe pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10, lecz także lotne związki organiczne uwalniające się z mebli czy paneli oraz zmniejsza problemy alergików uczulonych na domowy kurz, koty, psy etc.