Zastaw spiski

Na południe od Nowego Sącza jej linia wygina się na południe, tworząc wiele malutkich obszarów oderwanych od państwa, a jednak bez wątpienia należących do Korony. Jest to terytorium części Spisza, który do 1412 r. należał do Węgier. W tym bowiem znamienitym roku 8 listopada Zygmunt Luksemburski spotkał się w Lubowli z królem Władysławem Jagiełłą i zawarł pokój. Był to sukces dyplomatyczny, ponieważ Luksemburczyk – dotąd gorliwie, choć nieszczerze wspierający zakon krzyżacki – stał się teraz przedstawicielem Polski i Litwy w dalszych z nim sporach.