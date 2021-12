Proszę nie lekceważyć mionów

Dlatego naturalne jest dlań także pytanie, co istnieje, a co nie istnieje. To zaś nieuchronnie prowadzi nas do fizyki kwantowej. Nie będę udawał, że mam wykształcenie fizyczne ani że wszystko z tej dziedziny nauki pojmuję w lot. Natomiast teksty osób, które się na tym znają i potrafią o tym pisać ludzkim językiem, zawsze budzą moje żywe zainteresowane. Tak jest z artykułem Marceli Careny, amerykańskiej profesor fizyki z University of Chicago, w ostatnim numerze „American Scientific”. Na ile potrafię odtworzyć jej myśli, wydaje mi się, że dotknęła ona tematu wręcz fascynującego.