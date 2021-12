Niedzielski: Od stycznia zmarło 1085 osób poniżej 44. r. ż. z COVID-19

"Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3 proc., czyli 36 z tych osób, było w pełni zaszczepionych" – napisał w poniedziałek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

MZ podało w niedzielę, że od rozpoczęcia programu szczepień przeciwko COVID-19, czyli od końca grudnia 2020 r., wykonano 42 mln 672 tys. 883 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, jest w Polsce 20 mln 521 tys. 241 osób.

Resort zdrowia apeluje o zaszczepienie się przeciw COVID-19, także dawką przypominającą.

Maliszewski: Omikron może wymusić obowiązek szczepień

Szef Rządowego Centrum Analiz wskazuje, że rząd poważnie zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla konkretnych zawodów.

Jeśli nowy wariant wirusa, Omikron, rozwijałby się zgodnie z czarnym scenariuszem, trzeba będzie zmienić myślenie i traktować szczepionki covidowe jak inne – mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski.

Szef RCA przyznaje w rozmowie, która ukazała się na łamach poniedziałkowego wydania "DGP", rząd jest blisko podjęcia, zgodnie z rekomendacjami rady medycznej przy premierze, decyzji dotyczącej wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla zawodów medycznych, nauczycieli i służb. "To stanie się w najbliższym czasie. Zauważmy, że poziom wyszczepienia wśród lekarzy to 92 proc, . w wojsku i służbach 87 proc., dla nauczycieli są szacunki, że zaszczepiło się ok. 80 proc." – mówi Maliszewski.