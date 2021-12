Tysiące nowych zakażeń. Nie żyje ponad 500 osób

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska pytany był w Newsroom WP m.in. o to, w jakim momencie IV fali koronawirusa znajduje się obecnie Polska.

– Myślę, że jesteśmy już na szczycie, ten szczyt co prawda wydaje się, że będzie trwał troszkę dłużej, czyli nie będzie to jednorazowy pik, tylko bardziej płaskowyż, bo te dane, które otrzymujemy codziennie się już właściwie ustabilizowały – powiedział Kraska.

Wiceminister poinformował, że ostatniej doby wykryto 19 366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. – Czyli to jest około procent więcej, niż to było tydzień temu, czyli ta stabilizacja jest widoczna – zaznaczył.

Jako niepokojące wskazał statystyki dotyczące szpitali. – W ciągu ostatniej doby było 826 nowych osób, które trafiło do naszych szpitali. W tej chwili jest ponad 23 tys. osób zakażonych koronawirusem, które przebywają w naszych szpitalach. To jest bardzo duża ilość ludzi – dodał. – Na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 2 tys. osób – podał.

Kraska przekazał, że zmarły 504 osoby z COVID-19. Najwięcej nowych przypadków w tej fali pandemii – 29 064; i zgonów – 570 – zanotowano w środę 1 grudnia.

Nowe obostrzenia

Myślę, że pewne nowe obostrzenia epidemiczne będą obowiązywały w całym kraju – przekazał we wtorek w Newsroom WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Będą one dotyczyć osób niezaszczepionych.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że we wtorek lub w środę przedstawione będą zaostrzenia epidemiczne w związku ze świętami i nową mutacją koronawirusa. Podał, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych.

Odnosząc się do tych zapowiedzi w Newsroom WP wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że "te uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt."

Kraska dopytywany o to, czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: "Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju."

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze.

– Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone – powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: "Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki – musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają".

