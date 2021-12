"Śpiulkolot" wybrany Młodzieżowym Słowem Roku 2021

"Śpiulkolot" zdobył 9 656 głosów internautów. Oznacza to miejsce do spania. Drugie miejsce zajęło słowo "naura" – skrót od "na razie", "nara" (9 401 głosów). Podium zamyka "twoja stara" (6 665 głosów). PWN tłumaczy, że to sformułowanie funkcjonuje "jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź".

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jest przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku we współpracy z projektem "Słowa klucze" w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty – dodaj do ulubionych".

PWN: To okazja do zabawy językiem

"Plebiscyt ma na celu wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. To dla nas okazja do zabawy językiem polskim. Zależy nam, by plebiscyt wywoływał pozytywne emocje i przebiegał w przyjaznej atmosferze oraz z zachowaniem zasad dobrego wychowania. Dlatego, z uwagi na rosnące zainteresowanie plebiscytem oraz coraz większą ilość zgłoszeń, po pięciu latach zdecydowaliśmy się odświeżyć nieco formułę tego przedsięwzięcia. Niezmiennie Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku" – wskazuje WN PWN.

Dodatkowa nagroda

W ramach konkursu, przyznano także Nagrodę Jury. Kapituła wskazała najciekawsze językowo słowa. W tym roku nagroda główna przypadła słowu "mrozi" (oznacza ona, że coś jest żenujące), a wyróżnienie otrzymało "odciszyć (się)", nawiązujące do lekcji zdalnych i ponownego włączania mikrofonu po jego wyciszeniu.