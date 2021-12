Prezydent: Praca w Radzie Dialogu Społecznego jest wyzwaniem

Uroczystość odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydenckie nominacje otrzymali: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich Grażyna Spytek-Bandurska, główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut oraz członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha.

W spotkaniu wziął też udział premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent: To wyzwanie

Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowy charakter Rady, która ma być "forum dyskusji o niezwykle ważnych państwowych sprawach".

– Rada Dialogu Społecznego jest miejscem, które stanowi forum dyskusji o niezwykle ważnych państwowych sprawach. Praca w Radzie Dialogu Społecznego jest wyzwaniem, bo to nie jest miejsce łatwe. Tu są podejmowane trudne dyskusje. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i bardzo trudnych momentów w pracy Rady. Apeluję, aby było to miejsce do omówienia kwestii ważnych i najtrudniejszych, bo nawet w nich trzeba przynajmniej szukać porozumienia – powiedział prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W trakcie uroczystości głos zabrała również m.in. minister Marlena Maląg. – Rada Dialogu Społecznego to niezwykle ważny organ, dzięki któremu możliwa jest realna współpraca i dialog strony rządowej z partnerami społecznymi, współpraca z pracownikami i pracodawcami – oznajmiła. – Wspólny dialog strony rządowej, społecznej, pracodawców pozwala osiągnąć wielkie rzeczy. Dzięki instrumentom "tarczy antykryzysowej", uratowaliśmy miliony miejsc pracy, na które przekazaliśmy ponad 270 mld złotych – dodała polityk.

