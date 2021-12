"Polska nie może być wysypiskiem Europy". Będą ostrzejsze kary dla niszczących środowisko

O założeniach projektu poinformowali na wspólnej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i wiceminister klimatu i środowiska Paweł Ozdoba.

– To przełomowe przepisy. Zaostrzamy kary, by skuteczniej chronić naturę. Ułatwiamy egzekwowanie tych kar zwłaszcza w przypadku firm, a także odciążamy budżety samorządów, które często muszą płacić miliony za usuwanie niebezpiecznych odpadów – przekazał Ozdoba.

– Przede wszystkim zaostrzamy kary. Podnosimy dolne i górne granice w przypadku wielu kar za przestępstwa środowiskowe – mówił Warchoł. – Wwożenie do Polski materiałów niebezpiecznych będzie zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Nie będzie więcej takich patologicznych sytuacji jak to, że brytyjskie śmieci trafiają do polskich portów, czy francuska spółka zatruwa polskie morze. Nie będziemy na to pozwalać, Polska nie jest krajem trzeciego świata i nie może być wysypiskiem Europy – dodał.

Zaostrzenie przepisów

Nowe regulacje ułatwią pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za niszczenie środowiska. Podwyższona zostanie również dla nich minimalna grzywna z tysiąca do dziesięciu tysięcy złotych.

Nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów skutkować będzie karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Podwyższone zostaną również minimalne stawki grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych oraz lasów. Możliwe też będzie orzeczenie wobec sprawcy obowiązku posprzątania śmieci.

Projekt nowelizacji ma na celu również odciążenie samorządów, które obecnie ponoszą straty rzędu nawet kilkunastu milionów zł za usunięcie odpadów. Dzięki nowym przepisom, w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obligatoryjnie orzekana będzie przez sąd nawiązka nawet do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te pieniądze będą mogły zostać wykorzystane do uprzątnięcia zaśmieconego obszaru.

