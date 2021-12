ZUS kontroluje przedsiębiorców. Ponad 400 wniosków do prokuratury

Pandemia koronawirusa zmusiła rząd do podjęcia działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy. Powstały Tarcze Antykryzusowe, które objęły różne obszary wsparcia dla firm, takie jak zwolnienie ze składek, czy dopłaty do inwestycji i wynagrodzeń dla pracowników. Procedury dotyczące przyznania rządowego wsparcia opierały się o oświadczenia składane przez przedsiębiorców. W tym przypadku dochodziło do wielu nadużyć.

Od początku działania tarczy instytucje państwowe zapowiadały kontrole przedsiębiorców. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierował ponad 400 wniosków do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły postojowego.

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich uważa, że wsparcie często było przyznawane na granicach prawa. Firmy otrzymywały pomoc nie tylko wtedy, gdy ich sytuacja mocno ucierpiała z powodu COVID-19, ale też, gdy negatywne skutki epidemii były dla niej mniej dotkliwe.

ZUS nie zawsze wygrywał w sądach

''DGP'' podkreśla, że skala pomocy państwa była ogromna, podobnie jak skala nadużyć. Dodatkowo często okazywało się, że ZUS nie ma racji. Tak było, gdy Zakład przegrał sprawę w Olsztynie, gdzie domagał się zwrotu 3942 zł postojowego od zleceniobiorcy, gdyż dowodził, że nie doszło do przestoju w firmie. Firma, która zaskarżyła decyzję ZUS podała przed sądem, że doszło do spadku zapotrzebowania na jej usługi od czerwca 2020 roku. Sąd przyznał rację przedsiębiorcy.

W innej sprawie sąd potwierdził wątpliwości ZUS. Chodzi o agencję reklamową z Łodzi, która otrzymała rządowe wsparcie, przyznano jej trzykrotnie wypłatę świadczenia postojowego, jednak w ocenie kontrolerów i sądu były to czynności pozorne.

ZUS do kontroli wykorzystuje zidentyfikowane już przypadki nadużyć. Kontrolerzy współpracują z organami ścigania w zakresie wyłapanych już przypadków wyłudzeń. W ewidentnych przypadkach oszustwa pracownicy ZUS mają obowiązek powiadomić organy ścigania.

