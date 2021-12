Wizz Air zawiesza loty z Polski. Powód? "Słabe wyniki akcji szczepień"

Od nowego roku Wizz Air zawiesza połączenia z następujących polskich miast: Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa, Szczecina, Poznania oraz Wrocławia.

O przyczynach decyzji opowiedział prezes linii Jozsef Varadi. – To jest, przykro to mówić, konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce. Jaki jest sens latania na tak wielu trasach z kraju, który poziom szczepień ma ledwie na poziomie 50 procent? Doświadczenie uczy, że można się spodziewać samych problemów, lockdownów, zamykania lotnisk itp. Zresztą z dokładnie takiego samego powodu ograniczyliśmy też naszą obecność np. w Rumunii – wyjaśniał szef Wizz Aira w rozmowie z magazynem "Re:view".

Szef WizzAira: Polska jest w gorszym punkcie niż Wielka Brytania

Jozsef Varadi porównał Polskę do Wielkiej Brytanii i Włoch – w obu tych krajach zaszczepiono około 85 proc. obywateli. W ocenie szefa węgierskich linii lotniczych, taki poziom wyszczepienia powoduje, że latanie do tych państw jest mniej ryzykowne oraz "można coś zaplanować, z nieco dalszą perspektywą czasową".

Prezes Wizz Aira wyraził nadzieję, iż "ludzie jednak zaczną się szczepić". – Mamy jasno nakreślony cel, czyli szybko wrócić do poziomów z 2019 roku – zapewnił Varadi dodając, że zawieszenie lotów z Polski jest jedynie tymczasowe.

Według danych portalu Our World in Data w Polsce do tej pory co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się 55,62 proc. populacji. Na razie szczepienia przeciw COVID-19 są w naszym kraju nieobowiązkowe. Jednak od marca przyszłego roku obowiązek szczepień ma dotyczyć medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych.

