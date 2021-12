Sejm upamiętnił ofiary stanu wojennego. Przeciw był tylko jeden poseł

W większości przypadków (405) posłowie zagłosowali za przyjęciem uchwały, która upamiętniała ofiary stanu wojennego, w tym ofiar pacyfikacji Kopalni "Wujek" w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia. Przeciwko był Ajchler. Polityk był związany z SLD. Do Sejmu dostał się w czerwcu tego roku z list Platformy Obywatelskiej. W głosowaniach zwykle wspiera PiS.

Od głosu wstrzymało się 26 posłów, w tym Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, Dobromir Sośnierz z Konfederacji i 23 polityków Lewicy. 28 parlamentarzystów było nieobecnych podczas głosowania.

Treść uchwały przypomina, że 13 grudnia 1981 roku "wojskowa junta z Wojciechem Jaruzelskim na czele, wprowadziła w Polsce stan wojenny”.

„Ten akt zdrady i wojny przeciw własnemu narodowi został narzucony formalnie uchwałą Rady Państwa, a następnie poparty przez Sejm PRL. Były to tylko fasadowe zasłony dla dyktatury sprawowanej przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Wprowadzenie stanu wojennego to desperacka próba ocalenia komunistycznej władzy i realizacja decyzji Związku Sowieckiego, że ustanowione przez nich władze PRL mają same rozprawić się z «Solidarnością»” – czytamy w uchwale.

Stan wojenny

13 grudnia zakończył się trwający od Sierpnia 1980 r. czas odzyskiwania przez społeczeństwo swobód obywatelskich i łagodzenia opresyjności komunistycznego reżimu, potocznie zwany „Karnawałem Solidarności”. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjny organ pod przywództwem Wojciecha Jaruzelskiego, mający administrować stanem wojennym. Rozpoczął się okres odwrotu od zdobyczy Sierpnia, ograniczania wolności, represji. Na ulice wyprowadzono wojsko, zmilitaryzowano zakłady pracy, zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”, zamknięto niemal wszystkie tytuły prasowe.

Tragiczny bilans stanu wojennego to około stu ofiar śmiertelnych, tysiące internowanych i uwięzionych, zwolnionych z pracy, zmuszonych do emigracji i w inny sposób szykanowanych, miliony pozbawionych nadziei na wolność, lata kryzysu gospodarczego.

