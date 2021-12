Fundusz Kompensacyjny. Odrzucono poprawkę ws. wypłaty odszkodowania za śmierć po szczepieniu

W bloku głosowań Sejm poparł projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakładający utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Projekt poparło 428 posłów – w tym prawie cały klub KO, a także Lewica, Koalicja Polska, Polska 2050, Porozumienie, Kukiz’15 i Polskie Sprawy. Przeciw głosowało 7 posłów Konfederacji, a 4 przedstawicieli KO wstrzymało się od głosu.

Ustawa umożliwia zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami, bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r., i pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od 1 stycznia 2023 r. Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

Bez odszkodowania za śmierć po szczepieniu

Posłowie odrzucili pomysł wypłaty świadczenia za zgon po przyjęciu szczepionki. Poprawka przygotowana przez posła Kukiz'15 Jarosława Sachajkę zakładała wypłacenie rodzinie zmarłego w wyniku NOP 200 tys. zł z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Sejmowa Komisja Zdrowia przychyliła się do argumentacji rzecznika praw pacjenta, że to sprawa dla sądu cywilnego.

– Nowelizacja ustawy o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz ich zwalczaniu, wprowadzająca FKSO, ma zachęcić ludzi do szczepień. Dlatego proponuję, by expressis verbis wpisać do niej zapewnienie, że za śmierć w wyniku niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) należeć się będzie suma 200 tys. zł – przekonywał Sachajko podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie.

Odrzucenie poprawki oznacza, że odszkodowania za śmierć po szczepieniu przeciw COVID-19 będzie można się domagać na drodze cywilnej.

