Koronawirus. 10-miesięczna córka posła Lewicy trafiła do szpitala

– To zawsze jest tak, że wirus, choroba czy inne problemy nie omijają nikogo. Ja jestem doświadczony na kilku elementach czy poziomach tej pandemii – powiedział Gawkowski o swoich doświadczeniach z COVID-19.

W zeszłym roku poseł dowiedział się, że będzie trudno z leczeniem taty, który był pacjentem onkologicznym, bo szpitale były zmieniane na covidowe. – Lekarze mówili, że większą szansą będzie być w domu, żeby się nie zarazić – dodał.

– Bycie pacjentem onkologicznym, to znaczy, że jesteś zaliczany do zgonów ponadwymiarowych, które dla wielu są tylko liczbą, jednak dla mnie jest to fakt, który zostaje z tyłu głowy, bo człowiek sobie myśli, że gdyby były wolne miejsca, łóżka i szansa na leczenie, to byłoby inaczej – mówił Gawkowski w Polsat News.

Zakażona córka Gawkowskiego trafiła do szpitala

Zdradził, że parę tygodni temu do szpitala w ciężkim stanie trafiła jego 10-miesięczna córka. Dziewczynka była zakażona koronawirusem. – Córka jest już zdrowa, na szczęście wszystko dobrze się poukładało. Wielkie podziękowania dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie okazuje się, że opieka jest fenomenalna – podkreślił.

Zdaniem Gawkowskiego "system zdrowia trwa, bo lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, opieka medyczna są tymi, na których ten system się trzyma, a nie dla tego, że ktoś im pomaga". Jak dodał, "nie ma dzisiaj innej drogi niż wyszczepienie, dlatego Lewica złożyła projekt obowiązkowych szczepień".

– Szczepionka i obowiązkowe szczepienia, które Lewica proponuje, to nie jest tarcza obronna dookoła nas, tylko tarcza w nas, bo wirus i tak wejdzie, tylko będzie lepszy, mocniejszy system immunologiczny i się może obronimy – przekonywał polityk.

Czytaj też:

Szef klubu Lewicy: Szczepienia powinny mieć charakter obowiązkowy