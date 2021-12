MŁDZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW|| Kochani, iż rząd planuje jakieś dalej idące zmiany i obostrzenia dla niezaszczepionych. Ponieważ jest to ten rząd, to zabierze się za to od doopy strony i nic sensownego z tego nie wyjdzie.

Dlatego też przygotowaliśmy własny pakiet propozycji, tzw. pakiet wstydu dla niezaszczepionych: