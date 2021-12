A co, Jacek, nie chcą się szczepić?

A nie, to inna sprawa. Ale to nie mój problem, niech się Mariusz martwi. Problem mamy z SOP-em.

Ale że co?

Tam jest tyle samo niezaszczepionych, co gdzie indziej. Ze 40 proc.

No i co? To się na nich wymusi.

No właśnie nie za bardzo. Bo niby jak wymusisz?

Jak to jak? Wyśle się ich na zwolnienie albo wywali.

Tak? A ty wiesz, ilu mamy kierowców z jakimiś kwalifikacjami? Nawet ze zwykłą ochroną jest problem. Sam chodzę tylko z jednym, bo nie ma ludzi. To jest, rozumiesz, także nasz problem.

No tak... No to się zrobi wyjątek dla SOP-u.

Jak się zrobi jeden wyjątek, to każdy będzie chciał.

Jacek, ja ci powiem szczerze: ty wiesz, co będzie w marcu? No właśnie. Ja też nie. Więc na razie lepiej nie robić nic.