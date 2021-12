Na granicy rozumu

Nawet władze Unii Europejskiej uznały, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, to wojna hybrydowa, którą Łukaszenka wytoczył Warszawie i – szerzej – państwom „kolektywnego Zachodu”. Tej diagnozy wciąż nie są w stanie przyjąć do wiadomości przedstawiciele szeroko rozumianego obozu lewicowo-liberalnego w Polsce. Europoseł PO, były polityk PZPR i SLD, Włodzimierz Cimoszewicz w rozmowie z portalem OKO.press (połączenie świetnie przedstawiające historię i współczesność tegoż obozu) skrytykował Brukselę, ubolewając, że „język wojny” przeniknął również do instytucji międzynarodowych. „Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen [...] wciąż mówi o wojnie. Jaka wojna? Znajmy proporcje” – skomentował polityk.