"Wszyscy powinni się radować". Poseł Lewicy o śmierci arcybiskupa

Informacja została podana dalej m.in. przez portal Fakt. W komentarzach pod postem profilu redakcji na Facebooku jedna z internautek zamieściła wpis następującej treści: „katolik, który wciskał ludziom bajki o niebie i piekle, więc wszyscy powinni się radować, że już tam jest…”.

Autorką komentarza jest Małgorzata Prokop-Paczkowska, poseł Lewicy.

Prokop-Paczkowska o śmierci arcybiskupa

Na wstrętny wpis poseł Lewicy zwrócił uwagę szczeciński radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki.

„Poseł Lewicy o śmierci Arcybiskupa; "wszyscy powinni się radować ze już am jest...". Wcześniej kpiła z zamordowania 750 chrześcijan w Etiopii, za co otrzymała naganę od klubu Lewicy. Zestawiła też sytuację osób LGBT we współczesnej Polsce z sytuacją Żydów w czasie wojny” – napisał.

twitter

Zmarł abp Stanisław Nowak

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski poinformowało, że w wieku 86 lat zmarł w niedzielę doktor nauk teologicznych, arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak.

twitter

Stanisław Nowak był doktorem nauk teologicznych, w latach 1978–1984 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Od 1992 do 2011 roku był arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

W Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Maryjnej, przewodniczącego Zespołu ds. Sanktuariów, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji oraz wiceprzewodniczącego Komisji ds. Seminariów Duchownych. Wchodził też w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Powołań Duchownych. Był również delegatem KEP ds. Egzorcystów w Polsce.

