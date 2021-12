Morawiecki: Zwróciłem panu kanclerzowi uwagę na to, jakimi ryzykami jest to obarczone

Po spotkaniu obaj szefowie rządów wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Konferencja Morawiecki - Scholz

Premier Polski w swoim przemówieniu skupił się m.in. na tematach sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, sytuacji przy granicy ukraińskiej, rynku energii w Unii Europejskiej, a także kwestiach dotyczących równego wzajemnego traktowania.

Na początku Morawiecki zwrócił się do nowego niemieckiego kanclerza. – Doceniam, że odwiedził pan Polskę jako jeden z pierwszych krajów. To znak, że będzie pan chciał jak najbliżej z nami współpracować przy realizacji wspólnych projektów, ale także przy mierzeniu się ze wspólnymi wyzwaniami – powiedział.

Polski premier poinformował, że jednym z tematów rozmów była sytuacja na wschodniej granicy Polski. Jak stwierdził, granica UE musi być szczelna, po to, żeby Unia mogła się bronić.

Ukraina i Nord Stream 2

Morawiecki powiedział, że w konsekwencji uruchomienia Nord Stream 2 Ukraina znajdzie się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż Polska. – Także Polska i inne kraje wschodniej części UE są w trudniejszej sytuacji. Mogą podlegać szantażowi Rosji. Dlatego my budujemy gazociąg bałtycki i uniezależniamy się od Rosji. Ale Ukraina jest w całości zależna, jeśli chodzi o gaz i niektóre inne nośniki. Bardzo byśmy nie chcieli, aby podlegała szantażowi ze strony Rosji. Będzie to oznaczało destabilizację na wschodniej flance NATO. Zwróciłem panu kanclerzowi uwagę na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie gazociągu północnego Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy – powiedział Morawiecki.

Szantaż gazowy Rosji i system ETS

– My wskazujemy na problemy, które powodują problemy dla wielu gospodarstw domowych. Energia jest coraz droższa. Szantaż gazowy prowadzi do wzrostu inflacji, do podniesienia cen dla zwykłych gospodarstw domowych. Nie chcielibyśmy, żeby ludzie cierpieli na skutek takich zmian – powiedział szef rządu.

– Monopolistyczne praktyki Gazpromu to jedno, a coraz wyższe ceny do emisji CO2, czyli tzw. system ETS to druga przyczyna rosnących cen energii. Wspomniałem panu kanclerzowi, że podczas najbliższej Rady Europejskiej będę proponował, aby tylko te podmioty, które muszą handlować i otrzymywać uprawnienia do emisji CO2 były podmiotami handlu na tym rynku. Po to, żeby wykluczyć spekulację.

Nowy rozdział

– Omawialiśmy także kwestie związane z równoprawnym wzajemnym traktowaniem się, np. jeśli chodzi o naukę języka polskiego w Niemczech i naukę języka niemieckiego w Polsce, a także nasze niezabliźnione rany z przeszłości – powiedział. Morawiecki nie krył, że w Polsce jest to bardzo żywy temat.

– Dziś otwieramy nowy rozdział relacji polsko-niemieckich, ponieważ mamy zmianę rządu w Niemczech. To moment symboliczny. (...) Jestem przekonany, że kolejne rozdziały relacji polsko-niemieckich będą pozytywne, że będzie to dobra współpraca także dla Unii Europejskiej – powiedział Morawiecki.

Scholz: W tym zakresie będziemy wspierać Polskę