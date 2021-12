Morawiecki: Jaruzelskiemu nie powinien przysługiwać tytuł generała

Szef polskiego rządu na obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przyznał, że jego zdaniem Wojciechowi Jaruzelskiemu nie powinien przysługiwać "tytuł generała".

– Moim zdaniem ten tytuł nie powinien mu przysługiwać, bo przecież był tytułem przyznanym przez obce mocarstwo, które zniewalało nas, które niszczyło polską niepodległość – mówił Morawiecki w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

– Z niego i z jego współsprawców robiono tragicznych bohaterów, bohaterów tragedii greckiej. To było wielkie kłamstwo pewnej gazety, wielkie kłamstwo III Rzeczypospolitej. Kłamstwo, które próbowano nam narzucać. To nie było żadne mniejsze zło. Dziś już wiemy doskonale, także z dokumentów, które historycy wydobyli, że była to zaplanowana akcja – dodał.

Potrzeba rozliczenia

Premier zwrócił również uwagę, że według niego liczba ofiar stanu wojennego znacznie przekraczała 100 osób. W celu zaniżenia tragicznych statystyk oficjalnie stwierdzano, że za czyjąś śmiercią stoją "nieznani sprawcy".

– My wtedy doskonale wiedzieliśmy, kim byli ci nieznani sprawcy. To funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, ZOMO, ale także prokuratorzy i sędziowie stanu wojennego nierozliczeni do dziś. Jeśli te rany mają się zabliźnić za naszego życia, to rozliczenie powinno nastąpić – stwierdził Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że wciąż konieczna jest walka o ideały Solidarności.

– Bo kiedy zwyciężą ideały Solidarności, to w trwały sposób zwycięży Polska, zwyciężymy wszyscy my, a wielkim przegranym będzie Jaruzelski, będą komuniści, będą ci, którzy ich nazywali ludźmi honoru, ci, którzy zamazywali przeszłość i ci, którzy chcieli wymazać Solidarność – mówił na uroczystościach.

Rocznica stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku powołano do życia Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stanął Wojciech Jaruzelski. Był to organ administrujący Polską w okresie stanu wojennego, który został wprowadzony na terenie całego kraju tej samej nocy.

Liczba ofiar śmiertelnych stanu wojennego do dzisiaj nie jest znana. Szacuje się, że było to od około 40 do 100 osób. Wiele zgonów do dziś nie zostało wyjaśnionych.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a 22 lipca 1983 roku odwołany. Jak wskazuje wielu historyków i badaczy tego okresu był to zamach stanu przeprowadzony w celu ujarzmienia narodu polskiego.

